Громкий скандал в Пограничной полиции Молдовы: Высокий чин похищал украинских уклонистов, грабил их и передавал коллегам из соседней страны

По информации источников, высокопоставленного офицера подозревают в тяжких преступлениях — похищении людей и вымогательстве. Следствие считает, что он занимался задержанием мужчин из Украины, которые пытались пересечь границу, спасаясь от мобилизации. Вместо того чтобы выполнять свои служебные обязанности в рамках закона, чиновник якобы отбирал у беглецов деньги и ценные вещи. После этого, лишив жертв имущества, он передавал их украинским коллегам.