Громкий скандал в Пограничной полиции Молдовы: Высокий чин похищал украинских уклонистов, грабил их и передавал коллегам из соседней страны

В Косоуцах задержан глава управления Погранполиции: его подозревают в похищении людей из Украины.
Отбирал деньги и сдавал на Украину.
Громкий скандал разгорелся в Пограничной полиции Молдовы. По данным издания Pulsmedia, в пятницу сотрудники Службы внутренней защиты и антикоррупции МВД задержали начальника управления Погранполиции в Косоуцах, Михая Стога.
По информации источников, высокопоставленного офицера подозревают в тяжких преступлениях — похищении людей и вымогательстве. Следствие считает, что он занимался задержанием мужчин из Украины, которые пытались пересечь границу, спасаясь от мобилизации. Вместо того чтобы выполнять свои служебные обязанности в рамках закона, чиновник якобы отбирал у беглецов деньги и ценные вещи. После этого, лишив жертв имущества, он передавал их украинским коллегам.
По предварительным данным, на счету Михая Стога может быть более десяти пострадавших. Каждое подобное задержание сопровождалось личным обогащением и нарушением всех норм правопорядка.
Сейчас подозреваемый помещён под стражу. Ведётся расследование, в рамках которого проверяется его причастность к другим эпизодам. В МВД пока официально не комментируют задержание, однако, по словам источников, дело может иметь широкий резонанс, поскольку речь идёт о системных нарушениях и злоупотреблениях в структурах, ответственных за безопасность государственной границы.
Если вина Михая Стога будет доказана, ему грозит серьёзное наказание по статьям, связанным с похищением людей, коррупцией и злоупотреблением служебным положением.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.
Чтобы вырастить лес, надо вложить много труда, а не лозунгов (далее…).
В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».
У 72-летней Галины Федоровны пенсия — всего 2000 леев (далее…).
«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.
В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии (далее…).