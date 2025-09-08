Цыганка выдумала троих детей и получила на них почти 2,5 млн рублей пособий

Представительница кочевого народа с 2011 по 2020 год предоставила в загсы Волгограда, Таганрога и Краснодара подложные сведения о рождении троих детей. В каждом случае она привлекала свидетелей, ложно подтверждавших факт родов. На основании полученных свидетельств о рождении женщина оформила различные выплаты и пособия в рамках национального проекта «Демография».