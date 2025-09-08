Экс-гендиректор «Ваккор» получил 4 года за растрату 123 млн гособоронзаказа на Сахалине

Бывший генеральный директор компании «Ваккор» Александр Божок приговорен к четырем годам лишения свободы за растрату 123 млн рублей, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа на Сахалине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.
Александр Божок будет отбывать срок в колонии общего режима. Ему также на год запретили занимать руководящие посты в любых организациях. Суд признал экс-руководителя виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
В 2020 году между госзаказчиком и ООО «Ваккор» был заключен многомиллионный контракт на строительные работы на Сахалине. Два года спустя обвиняемый, который должен был контролировать ход исполнения договора, растратил выделенные на строительство 123 млн рублей. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для приговора.