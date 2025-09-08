Экс-гендиректор «Ваккор» получил 4 года за растрату 123 млн гособоронзаказа на Сахалине

В 2020 году между госзаказчиком и ООО «Ваккор» был заключен многомиллионный контракт на строительные работы на Сахалине. Два года спустя обвиняемый, который должен был контролировать ход исполнения договора, растратил выделенные на строительство 123 млн рублей. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для приговора.