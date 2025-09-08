В Ростовской области в реке Дон утонул 32-летний мужчина

В Шолоховском районе Ростовской области в реке Дон утонул 32-летний мужчина. Это произошло сегодня, 8 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Мужчина находился на правом берегу реки в станице Базковской, и, предварительно, был в состоянии опьянения. Он нырнул в воду и после этого исчез.
В поисках погибшего участвовали водолазы Вешенского поисково-спасательного подразделения, они обнаружили и извлекли утонувшего из водоема.
Спасатели напоминают жителям региона: купаться можно только в специально оборудованных и проверенных местах. Категорически нельзя заходить в воду в состоянии опьянения. Также лучше не плавать в шторм.
