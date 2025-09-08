Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в подмосковном Лыткарино

8 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи подмосковного города Лыткарино. Оба пилота не пострадали, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, воздушное судно получило значительные повреждения при контакте с землей. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя
Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Правоохранители уже осмотрели место приземления и изучают все обстоятельства случившегося.