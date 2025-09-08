Ричмонд
ВСУ атаковали многоэтажку в ДНР

Украинские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Макеевке ДНР с помощью беспилотников. В результате удара в здании вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

ВСУ атаковали многоэтажку в Макеевке с помощью БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМИД: Россия ответит на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке.

«В Макеевке после атаки БПЛА горит многоквартирный дом, в который было попадание», — сообщил собеседник ТАСС. В ведомстве уточнили, что по предварительной информации в результате происшествия есть раненые.

Ранее ТАСС сообщало, что украинские военные предпринимают масштабные попытки атаковать Донецк с использованием беспилотников. В городе задействованы средства ПВО, раздаются звуки взрывов. В центральных районах города зафиксированы очаги задымления.

