Минимум один человек погиб при атаке ВСУ по Макеевке в ДНР

Ранее 8 сентября ВСУ атаковали Донецк.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Немногим ранее украинские националисты пытались атаковать город Донецк в ДНР с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ТАСС, в центре города наблюдаются задымления.

Кроме того, вечером в воскресенье, 7 сентября, украинские националисты нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке в ДНР. В оперативных службах уточнили, что украинские дроны атаковали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, есть пострадавшие. По предварительным данным, было ранено два человека. Также сообщается, что среди пострадавших есть дети.