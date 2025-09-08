Минимум один человек погиб при атаке ВСУ по Макеевке в ДНР

Кроме того, вечером в воскресенье, 7 сентября, украинские националисты нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке в ДНР. В оперативных службах уточнили, что украинские дроны атаковали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, есть пострадавшие. По предварительным данным, было ранено два человека. Также сообщается, что среди пострадавших есть дети.