Аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает рейсы

Росавиация сообщила о введенных временных ограничениях в аэропорту Саратова вечером 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Саратова были введены временные ограничения. Воздушная гавань пока не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как следует из заявления, ограничения были введены вечером в понедельник, 8 сентября. Все случилось примерно в 19:39 по московскому времени.

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такая мера необходима для обеспечения безопасности.