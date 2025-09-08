Ричмонд
На Люблинско-Дмитровской линии метро временно увеличили интервалы движения

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена интервалы движения увеличили для проверки состава. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

5 сентября интервалы движение поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро также были временно увеличены. Это произошло из-за человека на путях. Других подробностей по факту происшествия не приводилось.