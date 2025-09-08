Ричмонд
Нетаньяху призвал население Газы к эвакуации перед мощной наземной атакой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал мощную наземную атаку. В связи с этим он призвал население Газы эвакуироваться.

Планируется мощный наземный удар, заявил Нетаньяху.

«Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции: наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда», — заявил Нетаньяху. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нетаньяху сообщал, что прибыл в сектор Газа для захвата самой Газы и уничтожения палестинского движения ХАМАС. Для этого он готов утвердить полноценную военную операцию. Об этом сообщает израильская канцелярия.

