Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими силами на отдельных участках фронта — их численное и техническое преимущество достигает трех, а в ряде случаев даже шести раз. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, август стал для украинских военных особенно тяжелым месяцем, ознаменовавшись серьезными испытаниями. Он выделил четыре наиболее напряженных участка фронта: красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское направления.