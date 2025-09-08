МИД заявил об ответе РФ на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке: главное об СВО 8 сентября

Россия ответит на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке.
Российская сторона оставляет за собой право предпринять необходимые меры в ответ на атаку ВСУ, в результате которой пострадала детская площадка в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва рассматривает произошедшее как террористический акт, совершенный киевскими властями.
В то же время в МИД подтвердили неизменную приверженность поиску мирного урегулирования конфликта посредством переговоров. Захарова отдельно указала, что в районе парка «Гулливер» отсутствовали какие-либо военные объекты, а удар был нанесен преднамеренно по гражданской инфраструктуре. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ВСУ ударили по ДНР.
ВСУ организовали масштабную атаку с применением БПЛА по территории Донецка и Макеевки. В ходе одной из атак был поврежден парк «Гулливер», где пострадало шесть мирных жителей, среди которых числится ребенок. Два гражданских лица находятся в состоянии средней тяжести. Остальным пострадавшим была оказана необходимая амбулаторная медицинская помощь.
ВС РФ уничтожила пехоту ВСУ.
Военнослужащие объединения войск «Юг» с применением ударных дронов ликвидировали подразделение пехоты ВСУ, а также их транспортное средство в районе населенного пункта Дроновка на территории ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны России.
Ликвидирован пункт управления дронов ВСУ.
Артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по украинскому центру управления беспилотными аппаратами, расположенному на острове Карантинный в Херсоне. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По оперативным данным разведки, ликвидированы трое операторов украинских БПЛА.
Начался новый этап СВО.
В ночь на 7 сентября российские силы нанесли масштабный удар по железнодорожному мосту через реку Днепр в районе Кременчуга. Это действие, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, свидетельствует о переходе к новому этапу специальной военной операции.
Эксперт подчеркнул, что нанесение удара по ключевому объекту транспортной инфраструктуры является реакцией России на обострение ситуации со стороны Киева, а также на действия западных стран, оказывающих поддержку Украине. По словам Кнутова, удары по подобным объектам преследуют не только военные, но и политические цели.
На Украине признали превосходство ВС РФ.
Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими силами на отдельных участках фронта — их численное и техническое преимущество достигает трех, а в ряде случаев даже шести раз. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, август стал для украинских военных особенно тяжелым месяцем, ознаменовавшись серьезными испытаниями. Он выделил четыре наиболее напряженных участка фронта: красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское направления.
Киев проводит экстренную мобилизацию.
Украинские власти выделили 500 миллионов гривен (12 миллионов долларов США) на реализацию срочных мер по мобилизации. Согласно приведенным данным, в семи областях Украины при местных военных администрациях сформированы оперативные штабы, осуществляющие регулярный мониторинг населения и координирующие отправку мобилизованных граждан в ВСУ.
Усиление мобилизационных мероприятий связано с необходимостью экстренного пополнения личного состава украинской армии. В крупнейших городах, включая Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов, территориальные центры комплектования перешли на круглосуточный режим работы. Дополнительно, на ряде спортивных объектов и в крупных административных зданиях развернуты дополнительные пункты для проведения мероприятий по мобилизации.
Финляндия готовит очередной пакет помощи Украине.
Финское правительство приступило к формированию очередного, 30-го по счету, пакета военной поддержки для Украины. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. С начала 2022 года объем финской военной помощи Украине с финляндской стороны, включая поставки вооружения и другой техники, достиг 3,3 миллиарда евро.
СВО будет продолжена.
Россия по-прежнему отдает предпочтение разрешению возникающих вопросов посредством дипломатии, однако в текущих условиях такой подход невозможен, и проведение специальной военной операции будет продолжено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он особо отметил, что данная позиция остается неизменной.