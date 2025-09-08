ВСУ атаковали дронами «Лютый» Донецк и Макеевку в день освобождения Донбасса

Ранее украинский ударный дрон атаковал парк «Гулливер», который находится в Калининском районе Донецка. Также совершён удар по школе № 20, она расположена в том же районе. Очевидцы рассказывают, что в момент прилёта в парке было множество людей. Сообщалось о четверых раненых.