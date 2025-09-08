В СК подтвердили задержание собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове

В подмосковном Чехове правоохранители задержали собственниц гостиницы для собак Dogtown, где жестоко обращались с постояльцами, и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное организованной группой лиц. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Московской области.
— Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за денежную плату внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях, — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что в помещении проживало около 30 собак в антисанитарных условиях и среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, владельцы гостиницы скрывали от собственников питомцев применение электрошоковых ошейников.
В качестве потерпевших признали 15 владельцев собак, следователи продолжают устанавливать личности пострадавших и собирать доказательства. 9 сентября следствие попросит суд назначить подозреваемым домашний арест, передает Telegram-канал ведомства.
5 сентября СМИ сообщили о закрытии гостиницы для животных Dogtown в Чехове. 7 сентября появились сообщения о том, что хозяйку учреждения задержали. «Вечерняя Москва» рассказала, как работала Dogtown и что ее сотрудники делали с собаками.