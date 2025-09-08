В СК подтвердили задержание собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове

В подмосковном Чехове правоохранители задержали собственниц гостиницы для собак Dogtown, где жестоко обращались с постояльцами, и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное организованной группой лиц. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Московской области.