Подросток пролетел тысячи километров, чтобы зарезать бывшую в Санкт-Петербурге

В недорогом отеле на окраине Петербурга при странных обстоятельствах была жестоко убита девятиклассница: девушке нанесли 30 ножевых ударов. Когда полицейские попали в номер, убийца лежал рядом с жертвой и тоже истекал кровью. Как выяснилось, это было первое очное свидание подростков. До этого 18-летний парень и его 15-летняя возлюбленная общались в онлайн-игре.
Подростки познакомились еще два года назад в игре на известной онлайн-платформе. Он — из Южно-Сахалинска, она — из Санкт-Петербурга. Разные концы географии. Ей было всего 13, а ему — 15. Приехать друг к другу они не могли, но общение затянулось. Марина (имя девушки изменено. — Прим. «МК») даже считала его своим парнем. А он — был без ума от ее фотографий и «видосов».
Через два года интернет-романа парень засобирался в Санкт-Петербург. Школьница решила все рассказать родителям. Мама посоветовала разорвать отношения. Послушная школьница, воспитанница частного лицея в районе Петергофа, так и сделала. В апреле девушка написала Михаилу (имя изменено. — Прим. «МК»), что их отношения закончены.
Но на самом деле — все только начиналось. Михаил как с цепи сорвался. Он закидывал Марину сообщениями. То признавался в любви, то угрожал. В конце августа она получила сообщение, что сахалинец взял билеты до Санкт-Петербурга и вылетает.
Михаил приехал и заселился в апарт-отель на окраине города, после чего стал выманивать к себе свою интернет-бывшую. Марина отказывалась от навязчивого преследования, но 7 сентября все-таки уступила.
Девушка уехала на свидание. Ее не было часа два. А потом мама получила странное сообщение от дочери. «Мама, пришли мне, пожалуйста, сообщение, что мне пора домой», — писала Марина.
— Я тут же отправила ей такое сообщение, — рассказала женщина. — В ответ получила «ОК».
Понятно, что сообщение нужно было, чтобы отвязаться от навязчивого поклонника. Но в дальнейшем дочь на связь не выходила. Почувствовав неладное, мама обратилась в полицию. Там уже были в курсе дела. Несколькими минутами раньше в районное отделение переслали жуткое фото. В номере отеля лежит убитая девушка, а рядом с ней истекает кровью убийца.
Как оказалось, Марина около 15 часов приехала к Михаилу в гостиницу. Тот провел ее в номер. Затем состоялся долгий разговор. Марина подтвердила, что встречаться с ним больше не будет. Затем сказала, что ей надо домой, и показала сообщение мамы. После чего парень обезумел и нанес ей 30 ударов ножом в руки, грудь, голову.
Осуществив задуманное, Михаил нанес травмы и себе. Парень лег на постель рядом с убитой девушкой. Затем сфотографировал себя и отправил жуткий кадр знакомой из Южно-Сахалинска, которую считал своей нынешней девушкой. С ней он тоже познакомился на онлайн-платформе. Девушка немедленно обратилась в питерскую полицию: в сообщении Михаил написал ей и название отеля, и этаж, и даже номер.
Полицейские взломали дверь. Парень был в сознании. В состоянии крайнего психоза его доставили в НИИ скорой помощи. У палаты выставили охрану.
О том, что готовит убийство, подросток косвенно заявил и в соцсетях. На своей страничке он поменял аватар на изображение с ножом в зубах. Но все восприняли это как позерство.
«МК» попросил психолога Евгения Идзиковского прокомментировать жуткое убийство. Отчего вдруг «поехала крыша» у 18-летнего парня? От несчастной любви? Интернет-игр? Или на почве уязвленного самолюбия?
— Очевидно, что это психиатрия. В этом возрасте психиатрические расстройства как раз и начинают проявляться. Раньше мальчик был нормальным, а потом вдруг сошел с ума. К большому сожалению, отклонения на ранней стадии очень сложно идентифицировать. Ведь в подростковом возрасте все странные, каждый чудит по-своему. Трудно определить, действительно ли «крыша поехала» или обычные поиски себя. Возраст от 14 до примерно 20 лет — это серая зона. В детстве проблемы незаметны. А затем при переходе во взросление болезни начинают проявляться. И тут не важно, где познакомились молодые люди. В компьютерной игре или лично. И как отличить нормального парня от ненормального. И отвергнутая любовь здесь ни при чем. Он не от горя сошел с ума. А таким он родился. Я считаю, что никак от этого защититься нельзя. Не приди та девушка в отель, он вытащил бы ее другим способом. Конечно, у нее был шанс спастись. Но он не случился. В целом — девушка вытащила несчастливый билет. Так бывает. Мы можем отличить проблемных взрослых. Он не работает, речь спутанная, не социализирован. А как понять, что у подростка проблемы с головой? Речь еще не спутана, потому что болезнь только развивается. Подросток не работает. Он еще социализирован — ходит в школу. Как нужно было поступить родителям? Конечно, можно контролировать каждый шаг девушки. Водить ее в школу и забирать из школы, запирать дома. Но за это надо платить тревожностью и гиперопекой. Но ведь и родители не могли предугадать такой вариант. Роковые стечения обстоятельств привели к жуткой трагедии. И с этим ничего поделать нельзя. Есть только одна положительная сторона — парня вовремя изолировали от общества. А ведь могло бы быть больше жертв.