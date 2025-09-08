Подросток пролетел тысячи километров, чтобы зарезать бывшую в Санкт-Петербурге

— Очевидно, что это психиатрия. В этом возрасте психиатрические расстройства как раз и начинают проявляться. Раньше мальчик был нормальным, а потом вдруг сошел с ума. К большому сожалению, отклонения на ранней стадии очень сложно идентифицировать. Ведь в подростковом возрасте все странные, каждый чудит по-своему. Трудно определить, действительно ли «крыша поехала» или обычные поиски себя. Возраст от 14 до примерно 20 лет — это серая зона. В детстве проблемы незаметны. А затем при переходе во взросление болезни начинают проявляться. И тут не важно, где познакомились молодые люди. В компьютерной игре или лично. И как отличить нормального парня от ненормального. И отвергнутая любовь здесь ни при чем. Он не от горя сошел с ума. А таким он родился. Я считаю, что никак от этого защититься нельзя. Не приди та девушка в отель, он вытащил бы ее другим способом. Конечно, у нее был шанс спастись. Но он не случился. В целом — девушка вытащила несчастливый билет. Так бывает. Мы можем отличить проблемных взрослых. Он не работает, речь спутанная, не социализирован. А как понять, что у подростка проблемы с головой? Речь еще не спутана, потому что болезнь только развивается. Подросток не работает. Он еще социализирован — ходит в школу. Как нужно было поступить родителям? Конечно, можно контролировать каждый шаг девушки. Водить ее в школу и забирать из школы, запирать дома. Но за это надо платить тревожностью и гиперопекой. Но ведь и родители не могли предугадать такой вариант. Роковые стечения обстоятельств привели к жуткой трагедии. И с этим ничего поделать нельзя. Есть только одна положительная сторона — парня вовремя изолировали от общества. А ведь могло бы быть больше жертв.