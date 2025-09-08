Обвиняемым по делу об отравлении «Мистером Сидром» запросили почти 10 лет

По версии следствия, в 2023 году фигуранты решили продавать местным жителям «сидр», смешивая спирт с соком. Для этого они купили у Алексея и Дмитрия Егоровых и Ивана Гребенкина конфискованный полицией метанол, похищенный со склада ГУ МВД России по Самарской области. От отравления напитком под названиями «Мистер Сидр» и «Лето сидр» в нескольких регионах России умерли 50 человек и еще 66 получили отравления.