Обвиняемым по делу об отравлении «Мистером Сидром» запросили почти 10 лет

Прокурор попросил суд назначить близкие к максимальным сроки производителям смертельно опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр» Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну, пишет ТАСС со ссылкой на представителя гособвинения.
«Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит агентство речь прокурора на заседании Красноглинского райсуда в Самаре.
По версии следствия, в 2023 году фигуранты решили продавать местным жителям «сидр», смешивая спирт с соком. Для этого они купили у Алексея и Дмитрия Егоровых и Ивана Гребенкина конфискованный полицией метанол, похищенный со склада ГУ МВД России по Самарской области. От отравления напитком под названиями «Мистер Сидр» и «Лето сидр» в нескольких регионах России умерли 50 человек и еще 66 получили отравления.
Ранее сообщалось, что в Самаре осудили полицейского и еще двух мужчин, причастных к хищению метанола и поставкам отравленного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в российские регионы.