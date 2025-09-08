Ричмонд
CBS News: Трамп пытается заморозить иностранную помощь США на миллиарды долларов

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ей заморозить миллиарды долларов финансирования иностранной помощи. Об этом сообщает CBS News.

Администрация Трампа не хочет платить иностранцам.

«Администрация Трампа просит Верховный суд частично приостановить действие постановления суда низшей инстанции, обязывающего ее потратить более 4 млрд долларов на помощь до конца сентября», — передает агентство. Трамп таким образом пытается вернуть деньги, уже одобренные на иностранную помощь Конгрессом, с помощью редкого приема, известного как «карманная отмена».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕNY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене.

Соединенные Штаты ранее одобрили поставку Украине оборудования, предназначенного для обслуживания и ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III. Общая стоимость сделки превышает 300 миллионов долларов, сообщает Пентагон. По оценке американских властей, стоимость данной сделки составляет около 150 млн долларов. В целом объем помощи, которую США предоставят Украине в рамках данной инициативы, превысит 300 миллионов долларов.

