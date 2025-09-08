В Барнауле подросток убил отчима и закопал его труп в бане

В результате ссоры обвиняемый нанес отчиму множественные удары топором по голове и колото-резаные ранения в область грудной клетки, от которых мужчина скончался на месте. После этого подросток избавился от тела, поместив его в полиэтиленовый пакет и спрятав в заранее подготовленном тайнике под полом бани. Также он предпринял попытку создать видимость безвестного исчезновения отчима.