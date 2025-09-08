В Барнауле подросток убил отчима и закопал его труп в бане

Следственными органами Алтайского края возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в убийстве отчима. Согласно материалам дела, молодой человек проживал совместно с матерью и ее сожителем в частном доме. Между подростком и отчимом сложились напряженные отношения, которые в начале июля вылились в серьезный конфликт.
В результате ссоры обвиняемый нанес отчиму множественные удары топором по голове и колото-резаные ранения в область грудной клетки, от которых мужчина скончался на месте. После этого подросток избавился от тела, поместив его в полиэтиленовый пакет и спрятав в заранее подготовленном тайнике под полом бани. Также он предпринял попытку создать видимость безвестного исчезновения отчима.
Однако через два месяца после происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть преступление. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее во Владивостоке было завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного брата.