Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия премьеру Байру

«Национальное собрание большинством голосов проголосовало против премьер — министра», — указано в материале Le Parisien. Отмечается, что из 576 избирателей и 558 поданных голосов, против премьер-министра проголосовало 364 депутата. За вотум доверия проголосовали 194 депутата. Тем временем 15 депутатов воздержались.