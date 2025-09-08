Слюсарь: силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетную атаку на объекты в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Глава региона сообщил, что последствия этой атаки на земле уточняются.
Напомним, Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны России ночью 7 сентября перехватили и ликвидировали беспилотники противника в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, обошлось без разрушений на земле и пострадавших.