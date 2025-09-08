Ричмонд
В Москве мужчину обвинили в нападении на двух полицейских в отделе МВД

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина обвиняется в применении насилия к двум полицейским в отделе МВД в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Столичными следователями СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 сентября обвиняемый в помещении ОМВД России «Коммунарский», не желая быть привлеченным к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), применил насилие в отношении двух оперуполномоченных полиции.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий по уголовному делу.