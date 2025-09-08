FT: США разорвали соглашения со странами ЕС по борьбе с новостями из России

Ранее США уже ограничили обмен разведданными с союзниками по альянсу «Пять глаз» о переговорах между Россией и Украиной, сославшись на вопросы безопасности и стратегические интересы. Тогда директива запрещала передавать партнерам анализ и сведения о мирных переговорах, что также отразилось на сотрудничестве с зарубежными государствами в области информации.