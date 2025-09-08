Ричмонд
США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями из враждебных государств. Вашингтон начал расторгать соглашения с европейскими странами, которые касались противодействия дезинформации из России, Китая и Ирана.

США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями из враждебных государств. Вашингтон начал расторгать соглашения с европейскими странами, которые касались противодействия дезинформации из России, Китая и Ирана.

«США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями из враждебных государств. Вашингтон расторгает соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана», — сообщает Financial Times.

Ранее США уже ограничили обмен разведданными с союзниками по альянсу «Пять глаз» о переговорах между Россией и Украиной, сославшись на вопросы безопасности и стратегические интересы. Тогда директива запрещала передавать партнерам анализ и сведения о мирных переговорах, что также отразилось на сотрудничестве с зарубежными государствами в области информации.