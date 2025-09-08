ВСУ атаковали многоэтажный дом в Макеевке

Вооруженные силы Украины атаковали жилой многоэтажный дом в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает РИА Новости.
Дом располагается в Червоногвардейском районе. Удар нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата.
Сотрудникам оперативных служб удалось оперативно погасить возгорание, возникшее минимум в восьми квартирах. Движение в районе ЧП перекрали, говорится в материале.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Это вторая атака на Макеевку за последние сутки. Вечером 7 сентября украинские войска нанесли серию ударов по ДНР с помощью дронов: в городе прогремели несколько взрывов. В результате атаки пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, были повреждены шесть жилых домов и школа в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля. ВСУ совершили 15 вооруженных атак, использовав ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона оставляет за собой право дать адекватный ответ на атаки.