Школа в Донецке пострадала от атаки дрона ВСУ

Школа № 62 в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки с применением беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Источник: Life.ru

«Последствия вражеского удара БПЛА по школе № 62 в Куйбышевском районе», — написал Кулемзин в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии пострадавшего здания. По информации градоначальника, в результате атаки также было повреждено остекление в многоквартирном жилом доме на улице Батищева в Киевском районе города.

Как уже писал Life.ru, в годовщину освобождения Донбасса, вооружённые силы Украины использовали беспилотники «Лютый» для нанесения ударов по Донецку и Макеевке. Атака на многоэтажный дом в Донецке привела к крупному пожару, затронувшему несколько квартир, в то время как школа и жилые строения в районе Топаз пострадали от выбитых окон. Поступают сведения о как минимум одной жертве в Красногвардейском районе Макеевки в результате обстрела.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
