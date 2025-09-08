На хозяек передержки в Чехове, где собак били шокером и запирали, завели дело

В Чехове задержали собственниц скандальной гостиницы для собак. Их подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве. В ходе проверки выявили факты обмана. В итоге против хозяек гостиницы возбудили два уголовных дела — о групповом мошенничестве и жестоком обращении с животными.