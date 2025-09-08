На хозяек передержки в Чехове, где собак били шокером и запирали, завели дело

Хозяйки гостинцы для животных издевались над собаками и обманывали владельцев © Telegram / СК Подмосковья.
«По данным следствия, подозреваемые вводили в заблуждение владельцев собак, оставленных у них на передержке. Они обещали внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество животных и надлежащие условия содержания», — сообщает Следственный комитет.
На деле собаки жили в слишком маленьких клетках. Одновременно в помещении находилось около 30 собак в антисанитарных условиях. В гостинице не работали кинологи. Также от владельцев скрывали использование электрошоковых ошейников на животных.
Предприниматели брали в среднем 5 тыс. рублей за сутки за услуги по передержке и воспитанию животных. При этом собаки находились у них по 2−3 месяца.
Потерпевшими признали 15 владельцев собак. 9 сентября следствие подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемых.
Напомним, что блогер Эльдар Джарахов и певица Mona вскрыли факты жестокого обращения с питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также заявили, что сотрудников центра морили животных голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком.