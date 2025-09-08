В Мексике крокодил напал на американского туриста у отеля

В Мексике произошел инцидент с нападением крокодила на туриста, пытавшегося сделать фото животного. Об этом стало известно из сообщения издания Riviera Maya News.
Событие произошло на территории пляжа одного из отелей на курорте Канкун. Американский турист предпринял попытку сфотографировать хищника, однако тот неожиданно напал на него.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили пострадавшего лежащим на песке. 31-летний мужчина был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что леопард набросился на 12-летнего ребенка во время сафари в Индии.