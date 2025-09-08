Ричмонд
Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ в Ростовской области

Средства ПВО отразили удар украинской ракеты в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Минувшей ночью противник атаковал российские регионы беспилотниками. Системы ПВО перехватили 7 БПЛА, три — над Тульской областью, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянским и Рязанским регионами.

