Слюсарь: Системы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области

Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник, 8 сентября, по меньшей мере один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Еще как минимум двое получили ранения. Кроме того, стало известно, что украинские националисты также обстреляли и столицу ДНР Донецк. Два прилета зафиксированы в Куйбышевском районе города. Минимум один человек ранен.