Слюсарь: Системы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области

Российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага», — написал он.
Глава области отметил, что на данный момент последствия на земле уточняются.
Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник, 8 сентября, по меньшей мере один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Еще как минимум двое получили ранения. Кроме того, стало известно, что украинские националисты также обстреляли и столицу ДНР Донецк. Два прилета зафиксированы в Куйбышевском районе города. Минимум один человек ранен.
Напомним, накануне вечером боевики ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке в ДНР.