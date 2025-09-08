В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия

«Зона регистрации четвертого терминала закрыта, проведена эвакуация, после инцидента на месте работают аварийные службы… Все остальные терминалы работают в обычном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X.
Тем временем в пожарной службе заявили телеканалу Sky, что инцидент, вероятно, связан с «опасными веществами». В пресс-службе национальных железных дорог сообщили, что поезда на данный момент не останавливаются возле четвертного терминала.
Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что около терминала стоят машины скорой помощи, в то время как пассажиры с багажом ожидают на улице возле здания терминала.
При этом, судя по онлайн-табло вылетов, рейсы продолжают вылетать практически без задержек.