Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН: Землетрясение в Афганистане затронуло полмиллиона человек

Землетрясение в горах Гиндукуш на востоке Афганистана затронуло около полумиллиона человек, причем более половины из них — дети. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ссылаясь на данные межведомственной экспресс-оценки.

По информации фонда, результаты оценки в 30 общинах подтвердили, что от стихии пострадали почти 20 тысяч детей, что подчёркивает непропорционально сильное влияние бедствия на них и острую необходимость в ориентированных на детей услугах. Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее 31 августа, унесло жизни более 2,2 тысячи человек и разрушило целые деревни.

«500 тыс. человек были затронуты (бедствием. — Прим. Life.ru), 263 тыс. из них — дети», — говорится в заявлении фонда.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад, а 2 сентября в том же регионе произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Число пострадавших от стихийного бедствия, по последним данным, достигло около 3,6 тысячи афганцев.

Напомним, в начале сентября на востоке Афганистана, у границы с Пакистаном, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.1. По последним данным, трагедия унесла жизни 2205 человек, 3640 получили ранения. Основной удар пришёлся на шесть восточных провинций страны.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше