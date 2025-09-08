AP: поезд врезался в автобус близ Мехико, 45 человек ранены и восемь погибли. Видео

В понедельник утром, 8 сентября, в Мехико (Мексика) грузовой поезд столкнулся с двухэтажным автобусом. В результате аварии погибли восемь человек и еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).