Более 800 кг дикорастущей конопли уничтожено в Подмосковье

«Сотрудники МУ МВД России “Раменское” в ходе профилактической операции “Мак-2025”, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли. Наркотикосодержащие растения были обнаружены на поле площадью 1 га вблизи дер. Строкино. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления наркотического средства марихуаны. С помощью специальной техники путем перепахивания почвы и сжигания было уничтожено более 800 кг каннабиса», — рассказала Петрова.