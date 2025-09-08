Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 800 кг дикорастущей конопли уничтожено в Подмосковье

Полицейские уничтожили более 800 кг дикорастущей конопли под Раменским. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: Соцсети

«Сотрудники МУ МВД России “Раменское” в ходе профилактической операции “Мак-2025”, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли. Наркотикосодержащие растения были обнаружены на поле площадью 1 га вблизи дер. Строкино. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления наркотического средства марихуаны. С помощью специальной техники путем перепахивания почвы и сжигания было уничтожено более 800 кг каннабиса», — рассказала Петрова.

Ранее Агентство «Москва» сообщало об обнаружении еще одного участка с произрастающей дикорастущей коноплей в Подмосковье. Тогда сотрудники правоохранительных органов уничтожили более 100 кустов наркосодержащего растения общим весом свыше 200 кг возле дер. Плешкино в муниципальном округе Чехов.