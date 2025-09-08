Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились жуткие фото из дома, в котором после удара ВСУ по Макеевке погибли мужчина и кот

Прямое попадание ударного дрона ВСУ по многоквартирному дому в Макеевке ДНР обернулось трагедией. В результате удара погибли мирный житель и кот.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, всё случилось в Червоногвардейском районе Макеевки, где беспилотник попал в квартиры на верхних этажах девятиэтажного дома. По предварительным данным, сгорело минимум 6 квартир, передают военкоры. Сейчас на месте работают пожарные и другие службы экстренного реагирования.

Напомним, как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали дронами «Лютый» Донецк и Макеевку в день освобождения Донбасса. В результате обстрела в многоэтажном доме Донецка возник масштабный пожар, охвативший несколько квартир, а в школе и жилых зданиях в районе Топаз выбило окна.