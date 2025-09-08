Джип влетел в толпу зевак на параде, пострадали пенсионерка и ребёнок

Ранее в США автомобиль наехал на группу людей, в результате чего более 20 человек получили травмы. Пожарная служба города сообщила, что неизвестный водитель врезался в толпу, и среди пострадавших около десяти человек находятся в стабильном состоянии, а до пяти — в критическом.