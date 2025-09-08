FT: на Западе обсуждают создание «воздушного щита» США на Украине

В ЕС призывают США создать на Украине воздушную защиты.
Западные страны обсуждают возможность фактического прекращения огня на Украине при помощи так называемого «американского воздушного щита». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских лидеров. По информации издания, в рамках обсуждений рассматривается и вариант задействования авианосцев для усиления ПВО Украины.
«Сейчас обсуждается создание “де-факто прекращения огня” через американский воздушный щит», — говорится в публикации Financial Times. Планируется нарастить поставки средств противовоздушной обороны, которые должны закрыть украинское воздушное пространство преимущественно от ударов беспилотников, но не от баллистических ракет.
Автор материала уточняет, что в ходе недавней встречи коалиции западных стран в Париже тема воздушного щита стала одной из ключевых. В переговорах участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам саммита Макрон заявил, что 26 государств-участников обязались разместить на территории Украины силы сдерживания после установления режима прекращения огня. В рамках этих обязательств западные партнеры планируют усилить присутствие ПВО и рассмотреть возможность поддержки с моря, включая возможное использование авианосцев для контроля воздушного пространства в регионе.
Обозреватель Financial Times отмечает, что окончательное решение по формату и масштабам «воздушного щита» пока не принято, консультации продолжаются. Вопросы координации действий между странами-участниками, а также оценка рисков дальнейшей эскалации вооруженного конфликта остаются предметом активных дискуссий среди западных политиков и военных экспертов.