FT: на Западе обсуждают создание «воздушного щита» США на Украине

Автор материала уточняет, что в ходе недавней встречи коалиции западных стран в Париже тема воздушного щита стала одной из ключевых. В переговорах участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам саммита Макрон заявил, что 26 государств-участников обязались разместить на территории Украины силы сдерживания после установления режима прекращения огня. В рамках этих обязательств западные партнеры планируют усилить присутствие ПВО и рассмотреть возможность поддержки с моря, включая возможное использование авианосцев для контроля воздушного пространства в регионе.