В Подмосковье задержали мужчин, закидавших камнями священника

Четверо мужчин были задержаны за хулиганство и нападение на священнослужителя у храма в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в региональной полиции.

«Сотрудники полиции УМВД России “Пушкинское” в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя», — говорится в сообщении ведомства.

После поступившего от священнослужителя заявления все участники инцидента были быстро разысканы и доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в подмосковном Пушкине молодой человек осквернил ограду храма и забросал камнями священника. Священнослужитель сообщил, что иностранец, отмечавший праздник с друзьями в храмовом сквере, оправился на церковную ограду. На замечание настоятеля мужчина отреагировал агрессивно, начав забрасывать его камнями, один из которых угодил в священника.