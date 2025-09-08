В Подмосковье задержали мужчин, закидавших камнями священника

«Сотрудники полиции УМВД России “Пушкинское” в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя», — говорится в сообщении ведомства.