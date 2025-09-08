В Подмосковье задержали мужчин, закидавших камнями священника

«Сотрудники полиции УМВД России “Пушкинское” в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя», — говорится в сообщении ведомства.
После поступившего от священнослужителя заявления все участники инцидента были быстро разысканы и доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.
Напомним, в подмосковном Пушкине молодой человек осквернил ограду храма и забросал камнями священника. Священнослужитель сообщил, что иностранец, отмечавший праздник с друзьями в храмовом сквере, оправился на церковную ограду. На замечание настоятеля мужчина отреагировал агрессивно, начав забрасывать его камнями, один из которых угодил в священника.