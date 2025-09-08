8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в ДТП погиб пассажир, второй пассажир и водитель госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 15.20 на 86-м км автодороги Витебск — Полоцк — граница Латвийской Республики.
39-летний водитель Jac не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП 44-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 35-летний пассажир и водитель госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. −0-