Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАК и Росавиация расследуют аварийную посадку легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации будет расследовать вынужденную посадку легкомоторного самолета в Московской области, которую агентство воздушного транспорта классифицировало как аварию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G). На борту воздушного судна находились два человека, не пострадали. Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, с участием Центрального МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле в Московской области, предварительно, из-за отказа двигателя. В оперативных службах уточняли ТАСС, что возгорания судна после посадки не последовало. Пилоты получили травмы.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщали, что инцидент произошел около 11:00. Взлет воздушное судно совершило с посадочной площадки Мячково.