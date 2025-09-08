Иностранец пытался перевезти на юг РФ партию «синтетики» весом 4 кг

Экспертиза доказала, что расфасованное по пакетам вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой 3 кг 875 гр. Обвиняемый достал партию запрещённых веществ из специального тайника в Москве и отправился на автомобиле в один из регионов на юге России. Мужчина взят под стражу.