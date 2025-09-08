Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец пытался перевезти на юг РФ партию «синтетики» весом 4 кг

В Рязанской области полиция задержала мужчину, который перевозил в южные регионы России почти 4 килограмма наркотиков. Подозреваемый проживал в Москве и «подрабатывал» курьером у наркодилеров. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Источник: Life.ru

«Сотрудники полиции на территории г. Михайлова остановили иномарку под управлением 29-летнего гражданина страны Средней Азии. В результате досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 пакета», — уточнили в ведомстве.

Экспертиза доказала, что расфасованное по пакетам вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой 3 кг 875 гр. Обвиняемый достал партию запрещённых веществ из специального тайника в Москве и отправился на автомобиле в один из регионов на юге России. Мужчина взят под стражу.

Ранее казахстанские правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина общей массой 13 тонн 183 килограмма в Алматы. Задержаны двое иностранцев, которые планировали использовать территорию Казахстана для транзита наркотиков в третьи страны.