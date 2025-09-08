Пропавший под Питером пенсионер выживал в лесу 16 дней и встретил там день рождения

Охотникам в Ленинградской области спустя 16 дней удалось найти пропавшего в лесу пенсионера-грибника. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Речь идет об Александре Шаврове, жителе деревни Жилоток Бокситогорского района. Мужчина ушел за грибами 24 августа и домой не вернулся. В связи с этим родные пенсионера обратились к поисковикам.
На поиски выдвинулись добровольцы из отрядов «Лиза Алерт», «Отклик», «Экстремум», а также спасатели ПСО «Новая Ладога». Однако найти пенсионера не удавалось. В конце августа мужчине исполнилось 68 лет, и день рождения ему пришлось встретить в лесу.
Местные охотники в понедельник, 8 сентября, обнаружили Шаврова в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что все это время мужчина выживал в этом убежище. Там он и нашел запасы еды.
Охотничий домик стоял в глухой болотистой местности. Пенсионера вывезли оттуда на болотоходе и передали родственникам, говорится в публикации.
Другой случай произошел в середине августа, когда добровольцам удалось отыскать 110-летнюю пенсионерку Анастасию Юрченко, которая пропала в лесах Нижегородской области.
Кроме того, в начале мая в Новосибирской области собака помогла волонтерам отыскать своего 72-летнего хозяина, который потерялся и в течение шести дней блуждал по лесу.