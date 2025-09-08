Пропавший под Питером пенсионер выживал в лесу 16 дней и встретил там день рождения

Местные охотники в понедельник, 8 сентября, обнаружили Шаврова в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что все это время мужчина выживал в этом убежище. Там он и нашел запасы еды.