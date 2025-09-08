Минимум один человек погиб из-за атаки дрона ВСУ по Донецку

По меньшей мере один человек погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Донецке ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В Куйбышевском районе из-за атаки БПЛА погиб один мирный житель», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что, как минимум, один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, сообщалось также о двух прилетах по Донецку, где в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе ранен минимум один человек.
Как писал сайт KP.RU, сегодня же вечером появилась информация, что российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, на данный момент последствия украинской атаки на земле уточняются.