Убийца Тупака дал показания на Пи Дидди

Инцидент, который предшествовал трагедии, произошел в сентябре 1996 года после боксерского матча в Лас-Вегасе. Тогда между членами двух калифорнийских группировок завязался конфликт, в ходе которого Тупак Шакур ударил Орландо Андерсона. Андерсон не стал обращаться в правоохранительные органы, а сообщил о случившемся своему дяде Дуэйну Дэвису. Последний выразил желание помочь родственнику отомстить, однако, согласно полицейскому отчету, основанному на секретном интервью с Дэвисом, у него имелись и другие мотивы. В частности, он утверждал, что Комбс пообещал вознаграждение в размере одного миллиона долларов за убийство Шакура и Найта.