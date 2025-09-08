Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийца Тупака дал показания на Пи Дидди

Американский музыкант Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был назван организатором убийства рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на показания предполагаемого исполнителя преступления — бывшего участника банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса, также известного под прозвищем Кефф Ди.

Убийца Тупака сказал, что заказчиком был Пи Дидди.

Американский музыкант Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был назван организатором убийства рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на показания предполагаемого исполнителя преступления — бывшего участника банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса, также известного под прозвищем Кефф Ди.

Инцидент, который предшествовал трагедии, произошел в сентябре 1996 года после боксерского матча в Лас-Вегасе. Тогда между членами двух калифорнийских группировок завязался конфликт, в ходе которого Тупак Шакур ударил Орландо Андерсона. Андерсон не стал обращаться в правоохранительные органы, а сообщил о случившемся своему дяде Дуэйну Дэвису. Последний выразил желание помочь родственнику отомстить, однако, согласно полицейскому отчету, основанному на секретном интервью с Дэвисом, у него имелись и другие мотивы. В частности, он утверждал, что Комбс пообещал вознаграждение в размере одного миллиона долларов за убийство Шакура и Найта.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Казани уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения.

Спустя несколько часов после конфликта Шакур был смертельно ранен выстрелами из автомобиля, проезжавшего мимо. Через несколько дней артист скончался в больнице. Шуг Найт получил ранение головы, но остался жив.

Кроме того, новые сведения о возможной причастности Комбса к гибели Шакура появились в материалах гражданских исков, поданных против музыканта. Как пишет USA Today, Комбс якобы не только хвастался тем, что заказал убийство, но и мог оплатить аренду автомобиля Cadillac, из которого велась стрельба.

На данный момент обвинения против Комбса по делу об убийстве Тупака Шакура официально не выдвигались. Артист неоднократно отвергал все подозрения в свой адрес. По информации представителя полиции Лас-Вегаса, Комбс никогда не рассматривался следствием в качестве подозреваемого.