ВСУ атаковали школу в Донецке с помощью британской ракеты Storm Shadow

Украинская армия применила крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании при атаке на Донецк. Удар пришелся по территории городской школы № 62. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По словам очевидцев атаки, во время удара примерно в 10 метрах от места попадания ракеты проезжал автомобиль. Водителю чудом удалось выжить, передает РИА Новости.
Однако мэр города Алексей Кулемзин изначально сообщал, что атака на школу была совершена при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
— Последствия вражеского удара БПЛА по школе № 62 в Куйбышевском районе, — говорится в его Telegram-канале под прикрепленными фотографиями.
Это вторая атака на Донецк за последние сутки. Вечером 7 сентября украинские войска нанесли серию ударов по ДНР с помощью дронов: в городе прогремели несколько взрывов. В результате атаки пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, были повреждены шесть жилых домов и школа в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля. ВСУ совершили 15 вооруженных атак, использовав ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона оставляет за собой право дать адекватный ответ на атаки.