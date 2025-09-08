ВСУ атаковали школу в Донецке с помощью британской ракеты Storm Shadow

Это вторая атака на Донецк за последние сутки. Вечером 7 сентября украинские войска нанесли серию ударов по ДНР с помощью дронов: в городе прогремели несколько взрывов. В результате атаки пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, были повреждены шесть жилых домов и школа в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля. ВСУ совершили 15 вооруженных атак, использовав ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.