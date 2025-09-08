Один человек погиб при ударе дронами по Макеевке

По данным «РИА Новости», удар, при котором погиб человек, был нанесен по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе. Накрытое тело жертвы лежит рядом с местом трагедии.
Само здание загорелась при прямом попадании украинского дрона, уточняет «РИА Новости». Пожар уже потушили.
Накануне ВСУ атаковали беспилотниками Донецк. Целями ударов стали парк «Гулливер», жилые домостроения и, по информации Донецкого агентства новостей, школа.
Глава ДНР Денис Пушилин вскоре сообщил о шести пострадавших. На следующий день, 8 сентября, СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК, ст. 167 УК (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества).