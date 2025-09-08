В Азербайджане женщина убила возлюбленного за отказ жениться

В Азербайджане женщина убила своего возлюбленного ножом после того, как он дважды отказался заключить с ней брак. Об инциденте стало известно из сообщения oxu.az.
Женщина, недавно пережившая развод и занимавшаяся собственным бизнесом, через социальные сети познакомилась с мужчиной. После нескольких месяцев совместного времяпрепровождения во время отдыха в ресторане и последующей прогулки она предложила ему вступить в официальный брак. Однако мужчина ответил отказом, объяснив, что не готов к такому шагу, что вызвало у женщины глубокое разочарование.
Позже, находясь в квартире женщины, она вновь подняла вопрос о заключении брака. Получив повторный отказ, она обвинила партнера в легкомысленном отношении и нанесении ущерба ее репутации. В состоянии эмоционального возбуждения она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов своему избраннику.
В результате пострадавший скончался. После совершения преступления женщина сама обратилась в правоохранительные органы и признала свою вину.
