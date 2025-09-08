Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджане женщина убила возлюбленного за отказ жениться

Женщина сама обратилась в правоохранительные органы и признала свою вину.

Источник: Аргументы и факты

В Азербайджане женщина убила своего возлюбленного ножом после того, как он дважды отказался заключить с ней брак. Об инциденте стало известно из сообщения oxu.az.

Женщина, недавно пережившая развод и занимавшаяся собственным бизнесом, через социальные сети познакомилась с мужчиной. После нескольких месяцев совместного времяпрепровождения во время отдыха в ресторане и последующей прогулки она предложила ему вступить в официальный брак. Однако мужчина ответил отказом, объяснив, что не готов к такому шагу, что вызвало у женщины глубокое разочарование.

Позже, находясь в квартире женщины, она вновь подняла вопрос о заключении брака. Получив повторный отказ, она обвинила партнера в легкомысленном отношении и нанесении ущерба ее репутации. В состоянии эмоционального возбуждения она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов своему избраннику.

В результате пострадавший скончался. После совершения преступления женщина сама обратилась в правоохранительные органы и признала свою вину.

Раннее в Запорожской области 67-летняя женщина, движимая ревностью, пыталась сжечь своего партнера на кухне.