В Азербайджане женщина убила возлюбленного за отказ жениться

Женщина, недавно пережившая развод и занимавшаяся собственным бизнесом, через социальные сети познакомилась с мужчиной. После нескольких месяцев совместного времяпрепровождения во время отдыха в ресторане и последующей прогулки она предложила ему вступить в официальный брак. Однако мужчина ответил отказом, объяснив, что не готов к такому шагу, что вызвало у женщины глубокое разочарование.