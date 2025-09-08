Россиянка в США добилась выплаты в 20 тысяч долларов из-за русофобии

Россиянка Аделия Муслимова добилась компенсации в 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку в Чикаго. Решение вынесла Комиссия по правам человека штата Иллинойс после того, как женщина пожаловалась на отказ в обслуживании в местном салоне из-за ее российской национальности. Об этом рассказала сама пострадавшая.