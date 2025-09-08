Россиянка в США добилась выплаты в 20 тысяч долларов из-за русофобии

Девушка отсудила деньги из-за русофобии.
Россиянка Аделия Муслимова добилась компенсации в 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку в Чикаго. Решение вынесла Комиссия по правам человека штата Иллинойс после того, как женщина пожаловалась на отказ в обслуживании в местном салоне из-за ее российской национальности. Об этом рассказала сама пострадавшая.
«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — приводит слова Муслимовой издание РИА Новости. Девушка уточнила, что защищала свои интересы самостоятельно, без помощи адвокатов.
Инцидент произошел в феврале 2023 года. Сотрудница салона, гражданка Украины, отказалась предоставлять услугу Муслимовой из-за ее происхождения. Ответчиком в деле выступила американская компания — владелец салона. Судья по административным делам Дженнифер Нолен отметила в решении, что поведение сотрудницы сопровождалось злым умыслом и нарушало права истца. Муслимова назвала решение суда победой для всей российской диаспоры в США.
