11-летняя девочка забеременела и родила ребенка от 40-летнего соседа

По информации The Times of India, преступление раскрылось после того, как девочка пожаловалась на сильные боли в животе. Госпитализация и последующее УЗИ показали, что она находится на шестом-седьмом месяце беременности. В ходе разбирательства школьница призналась, что на протяжении восьми месяцев подвергалась насилию со стороны женатого соседа, отца двоих детей.