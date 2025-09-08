Ричмонд
11-летняя девочка забеременела и родила ребенка от 40-летнего соседа

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел шокирующий случай сексуального насилия над несовершеннолетней.

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел шокирующий случай сексуального насилия над несовершеннолетней. 11-летняя девочка из пригорода Барейли, подвергавшаяся систематическим надругательствам со стороны 40-летнего соседа, забеременела и родила ребенка, который не выжил.

По информации The Times of India, преступление раскрылось после того, как девочка пожаловалась на сильные боли в животе. Госпитализация и последующее УЗИ показали, что она находится на шестом-седьмом месяце беременности. В ходе разбирательства школьница призналась, что на протяжении восьми месяцев подвергалась насилию со стороны женатого соседа, отца двоих детей.

Злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью ребенка, заманил её в свой дом под предлогом угощения фруктами, после чего совершил первое изнасилование. Преступник записывал свои действия на видео и использовал записи для шантажа, чтобы повторять надругательства.

