Потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленобласти 16 дней и отметил там день рождения

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Отправившись с группой на Черничную тропу в качестве гида, он вскоре отстал от туристов из-за сильной усталости. Группа была вынуждена продолжить путь без него и вернулась на базу. Лишь через шесть дней поисков пропавшего гида удалось найти живым.