ВСУ применили ракету Storm Shadow при ударе по Донецку

ВСУ нанесли удар рядом со школой Донецка.

Источник: Аргументы и факты

Военные ВСУ нанесли удар с использованием британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow около школы № 62 в Донецке, пишет РИА Новости.

«Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow», — сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным агентства, из-за удара ВСУ получили существенные повреждения остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева. Как рассказали очевидцы, чудом смог выжить водитель автомобиля, который проезжал в 10 метрах от места попадания ракеты.

Кроме того, как сообщили агентству в оперативных службах, в результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району погиб человек, еще один пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по парку «Гулливер», который расположен в Калининском районе Донецка. Отмечалось, что за несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук беспилотника.