Пушилин: ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadows, погибли двое

Ранены 16 человек, уточнил глава региона. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения 18 жилых домов, расположенных в поселке Доля, а также в Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, пострадали 14 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школы, детский сад и торговые учреждения. Всего произведено 28 вооруженных атак с применением артиллерии калибра 155 мм, ракет «Storm Shadow» и ударных БПЛА, написал Пушилин.