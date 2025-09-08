ВСУ атаковали Донецк британской ракетой Storm Shadow

При этом ранее в понедельник сообщалось, что, как минимум, один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, сообщалось о двух прилетах по Донецку, где в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе ранен минимум один человек.