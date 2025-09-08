ВСУ атаковали Донецк британской ракетой Storm Shadow

Украинские националисты совершили атаку с применением британской ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы № 62 в Донецке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow», — отметили в ведомстве.
По данным агентства, в результате вражеского удара остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет.
По словам очевидцев, чудом выжил водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, вечером 8 сентября стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника в Донецке.
При этом ранее в понедельник сообщалось, что, как минимум, один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, сообщалось о двух прилетах по Донецку, где в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе ранен минимум один человек.