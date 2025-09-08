Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Донецк британской ракетой Storm Shadow

В результате удара ВСУ остекление и фасад школы № 62 в Донецке сильно повреждены.

Украинские националисты совершили атаку с применением британской ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы № 62 в Донецке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, в результате вражеского удара остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет.

По словам очевидцев, чудом выжил водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, вечером 8 сентября стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника в Донецке.

При этом ранее в понедельник сообщалось, что, как минимум, один человек погиб в результате атаки боевиков ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, сообщалось о двух прилетах по Донецку, где в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе ранен минимум один человек.